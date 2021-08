Rentrée : le port du masque restera la règle dans les écoles bruxelloises

Le port du masque à l’intérieur restera obligatoire pour les adultes dans l’enseignement primaire et pour les adultes et élèves dans l’enseignement secondaire, annonce la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS).

Une réunion entre les différents ministres de l’Éducation des différentes Communautés et des experts sanitaires a eu lieu ce mardi matin pour discuter de la situation épidémiologique et des mesures sanitaires à prendre dans les écoles maternelles, primaires et secondaires pour la prochaine rentrée scolaire. S’en est suivi une réunion entre la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) et les différents acteurs de l’enseignement pour la mise en place de ces diverses mesures pour septembre.

Face à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 en Région bruxelloise et le faible taux de vaccination chez les moins de 18 ans dans la capitale (20% parmi les 12-17 ans pour une première dose), la ministre annonce que les mesures seront différentes entre la Wallonie, la Flandre et la Région bruxelloise.

Ainsi, en Région bruxelloise, le port du masque restera obligatoire pour les adultes (membres du personnel, personnes extérieures à l’école…) lors de tout contact avec adultes et enfants dans l’enseignement primaire. Dans l’enseignement maternel, le port du masque sera obligatoire pour les adultes, exclusivement lors des contacts entre les adultes.

Dans l’enseignement secondaire, le masque devra toujours être porté à l’intérieur pour les adultes comme pour les élèves, en ce compris pendant le temps de classe.

Les syndicats favorables à la rentrée en présentiel

Du côté des syndicats, la CGSP et la CSC Enseignement ont réagi positivement mardi à l’annonce d’une reprise des cours en présentiel à la rentrée scolaire. Les deux syndicats estiment toutefois qu’il faudra renforcer la sensibilisation à la vaccination en milieu scolaire, particulièrement à Bruxelles. Une réunion sur cette question aura lieu mercredi avec la Cocom.

“Ce qui est positif, c’est que tous les élèves pourront intégrer à 100% l’école à la rentrée. L’hybridation entre la présence en classe et les cours à distance a posé énormément de problèmes pour les élèves et les enseignants”, a expliqué le secrétaire général de la CSC-Enseignement, Roland Lahaye.

Analyse de risques pour la ventilation

Concernant la ventilation des locaux (classes, cantines, salles réservées au personnel), la ministre recommande que les écoles sollicitent une analyse de risques auprès du Comité pour la prévention et la Protection au travail (CPPT) ou auprès du Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT). Cette analyse doit permettre la mesure de la qualité de l’air dans les locaux et de proposer, le cas échéant, des protocoles d’aération stricts, adaptées à la configuration des différents établissements scolaires.

Ces analyses de risques sont valables jusque fin septembre, avant une nouvelle évaluation avec les experts sanitaires et acteurs de l’enseignement. “Un des critères essentiels dans le cadre de cette évaluation sera l’évolution du taux de vaccination”, précise la ministre.

Le masque tombe en Flandre

Du côté néerlandophone, le ministre flamand Ben Weyts (N-VA) annonce que les élèves des 5e et 6e primaire en Flandre ne devront plus porter le masque à la rentrée. Dans le secondaire, les cours pourront être donnés et suivis sans masque dès lors que tout le monde est installé. Mais dans les endroits où les chiffres de l’épidémie s’écartent fortement des moyennes flamandes, des mesures supplémentaires seront d’application, notamment à Bruxelles, comme il a été décidé dans l’enseignement francophone.

Pour toutes les activités dans l’enseignement secondaire, hors de la classe, les règles qui s’appliqueront seront semblables à celles qui s’appliquent dans le reste de la société, par exemple le port du masque dans la cour de récréation si les distances ne peuvent être respectées.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq

■ Reportage de Thomas Dufrane, Yannick Vangansbeek et Séverine Rondeau.