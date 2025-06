Réforme du chômage : gauche et droite croisent le fer sur la limitation des allocations dans le temps

Le débat sur le volet Emploi de la loi-programme a provoqué un débat animé entre la gauche et la droite, mercredi matin en commission des Affaires sociales de la Chambre. La limitation à deux ans des allocations de chômage et ses modalités étaient au cœur des discussions.

Axel Ronse (N-VA), Florence Reuter (MR), Denis Ducarme (MR) et Anne Pirson (Les Engagés), dans la majorité, ont salué une réforme historique. Mme Reuter a notamment souligné une “inadéquation” entre l’offre et la demande (d’emploi) qui devait être “corrigée”. “Le statu quo n’est plus tenable”, a souligné Mme Pirson, voyant le chômage devenir un “tremplin” plutôt qu’une “impasse”.

L’opposition de gauche PS et PTB a à l’inverse redit tout le mal qu’elle pensait de cette réforme. “Votre réforme est un des plus grands reculs sociaux de ces dernières décennies”, selon Sophie Thémont (PS). “Même les pays que vous prenez en exemple ne vont pas si loin (…) Vous préparez une main d’œuvre bon marché corvéable à merci.”

Pour Sofie Merckx (PTB), le gouvernement “va mettre beaucoup de gens dans la misère.” Des questions ont été posées sur les périodes assimilées ou encore sur la définition de la notion de “travail convenable”, qu’un chômeur est obligé d’accepter sous peine d’exclusion. La commission des Affaires sociales poursuivra ce débat vendredi après-midi avec les réponses du ministre. Le vote est attendu dans la foulée.

