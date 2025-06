Réaménagement du parc du Cinquantenaire: le comité Tervueren-Montgomery s’inquiète

Depuis début juin et jusqu’au 3 juillet se déroule l’enquête publique pour le réaménagement du parc du Cinquantenaire. Le chantier se concentre sur quatre axes : sécurisation et conservation du patrimoine arboré, amélioration de la gestion de l’eau, remise en état des cheminements et adaptation aux usages actuels.

Les allées sont refaites selon leur tracé d’origine avec un revêtement semi-perméable, plus adapté à la gestion de l’eau. Les sols autour des arbres sont remplacés pour améliorer la croissance des racines. Des prairies et des arbustes sont plantés, avec des dispositifs de protection contre le piétinement. Les surfaces asphaltées seront remplacées par des pavés en pierre naturelle, notamment aux abords des bâtiments. Ce choix facilite l’entretien tout en s’inscrivant dans une logique de cohérence patrimoniale. Onze escaliers seront rénovés ou reconstruits. Une nouvelle entrée sera créée avenue de la Renaissance afin de raccourcir l’accès pour certains usagers et de réduire l’impact du piétinement sur les pelouses.

Plusieurs équipements sportifs du parc seront modernisés. La piste d’athlétisme sera rénovée et raccourcie. Des terrains multisport seront aménagés tandis que les aires de jeux seront mises à niveau. Certains éléments du parc ne seront pas restaurés, principalement pour des raisons budgétaires ou techniques. C’est le cas de la couverture du tunnel Loi, interrompant toujours l’axe central du parc depuis les années 1970, ou du grand bassin circulaire, qui ne sera pas reconstruit.

Ce dossier est à analyser à l’aune du risque d’”événementialisation” du site dans son ensemble.

■ Interview de Françoise Carton, membre du comité Tervueren-Montgomery, au micro de Vanessa Lhuillier dans le 12h30