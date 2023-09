Rajae Maouane: “Le dérèglement climatique est une question de justice sociale”

Organiser les rénovations par quartier: c’est une proposition d’Ecolo pour leur programme 2024. “Les quartiers les plus défavorisés, les personnes les plus vulnérables, sont encore plus exposés, le dérèglement climatique est une question de justice sociale”, a détaillé la coprésidente du parti, Rajae Maouane, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles. Organiser les rénovations et isolation par quartier permettrait de faire baisser les coûts, en concentrant l’activité des entrepreneurs sur un seul et même quartier, explique-t-elle. “Le dérèglement climatique a fait son entrée dans nos vies, il faut aller plus loin, c’est une questions de survie de l’espèce humaine”.

Rajae Maouane a par ailleurs annoncé qu’elle serait candidate aux régionales en 2024.