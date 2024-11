Quinze finalistes s’affrontent pour la 2e édition du concours Be Cheffe

Étudiantes, employées ou cheffes d’entreprises ont eu la possibilité de s’inscrire au concours; une manière de supporter les talents du futur de la cuisine belge et pas uniquement les cheffes accomplies.

Quinze cheffes de toute la Belgique participent ce lundi à la deuxième édition du concours culinaire Be Cheffe, initiée par la Fédération horeca Bruxelles. Les épreuves ont lieu au centre de formation Horeca Forma Be Pro, à Anderlecht.

Au menu, deux plats imposés, sur la base de produits de saison et issus de productions locales et principalement végétales : un carpaccio végétarien aux saveurs de l’automne et une assiette “sublimant le chicon sans chichis”.

► Revoir | Be Cheffe : le premier concours de cuisine 100% féminin organisé à Tour & Taxis

Les candidates sont évaluées à l’aveugle par un jury de 15 experts, au sein duquel figurent notamment Marie Trignon (“La Roseraie”*) et Isabelle Arpin (“L’auberge de Leignon”). Parmi les quelques noms de cheffes déjà connues de la scène culinaire, on retrouve Alice Pollet (“Brut” à Ixelles), Stéphanie Wouters (“Festin” à Liège) ou encore Laure Genonceaux (traiteur “KTCHN”). “À travers cette initiative, la Fédération Horeca Bruxelles souhaite célébrer et promouvoir les femmes dans un secteur où leurs compétences et leur créativité sont trop souvent éclipsées”, expliquent les organisateurs, qui désirent par la même occasion inspirer de nouvelles vocations et concourir à rendre le secteur de la gastronomie moins élitiste et plus solidaire.

Les trois gagnantes seront révélées lors de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra le 25 novembre au Musée d’Art et d’Histoire. Lors de la première édition de Be Cheffe, Joo Stassart (“Racines” à Liège), Aurélia D’Hollander (“Ivresse” à Uccle) et Julia Lemaire (Ecole hôtelière provinciale de Namur) avaient remporté le titre pour les trois catégories du concours.

Belga – Photo : BX1