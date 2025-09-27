Qui est Franklin Graham, ce pasteur évangéliste de passage à Bruxelles ?

Samedi 27 septembre, l’ING Arena et un second palais du Heysel accueilleront près de 15.000 fidèles venus assister au prêche de Franklin Graham, figure évangélique américaine influente. Pour l’occasion, 147 bus ont été affrétés par les organisateurs, qui rassemblent plus de 600 communautés protestantes de Belgique.

Fils de Billy Graham, pionnier du télévangélisme et conseiller spirituel de plusieurs présidents américains, Franklin Graham a repris la direction de la Billy Graham Evangelistic Association. Tout comme son père, il mêle prédication religieuse et influence politique, multipliant les tournées de grande ampleur à travers le monde.

Une ligne conservatrice assumée

Franklin Graham défend une lecture stricte de la Bible et des positions marquées sur des sujets de société comme l’avortement, l’homosexualité ou le rôle des femmes. Il incarne une mouvance chrétienne très attachée à la famille traditionnelle et à la centralité de la foi dans la vie quotidienne. Ses rassemblements, très spectaculaires, séduisent un public fervent et nombreux.

Un allié de Donald Trump

Le pasteur entretient des liens étroits avec l’ancien président américain, dont il a soutenu la candidature et auprès duquel il a exercé une certaine influence. Son association évangélique, également active sur le terrain humanitaire, est devenue un acteur politique et financier de poids aux États-Unis.

Une venue qui divise

Si une majorité d’églises évangéliques belges se réjouissent de ce grand rendez-vous de prière et de conversion, certaines se montrent plus prudentes, voire critiques, face à la personnalité du pasteur et à son engagement politique.

Avec le Festival of Hope, Franklin Graham entend marquer Bruxelles d’une étape de plus dans son vaste réseau de campagnes d’évangélisation, à la croisée du religieux, du politique et du médiatique.

Rédaction – Photo : Matt Johnson