Quelques assouplissements pour les maisons de repos

Alors que la vaccination a fait ses preuves dans les maisons de repos, les pensionnaires n’ont toujours pas la possibilité de voir plus de 5 personnes. D’ici deux semaines, une nouvelle circulaire devrait apporter quelques assouplissements.

Depuis début mars, les maisons de repos dont 90% des résidents sont vaccinées respirent un peu. 5 contacts proches sont autorisés par résident et ils peuvent changer tous les 15 jours. Pour se rendre à la maison de repos, il faut toujours déclarer sur l’honneur ne pas présenter de symptômes et on ne peut se rendre dans la chambre que de la personne qu’on visite.

Les résidents peuvent aussi sortir mais ne peuvent toujours pas dormir à l’extérieur.

Quant aux repas, ils peuvent être pris ensemble mais avec le maintient des distances ou alors des places attitrées.

Elargissement de la bulle selon des seuils

Ces mesures devraient encore être modifiées dans les prochaines semaines. Des seuils différents sont prévus en cas de cas positifs à la covid-19, un peu à l’instar de ce qui se fait dans les écoles.

Actuellement, Iriscare, le cabinet du ministre Maron et les représentants du secteur se concertent afin de proposer une nouvelle circulaire d’ici deux semaines. La bulle devrait être élargie pour un retour progressif à la vie normale dans les mois qui viennent. En effet, la prudence reste de mise à cause des variants et du manque de connaissance sur la possible transmission du virus par les personnes vaccinées.

