Procès Encro: 14 et 17 ans de prison pour les chefs de l’organisation criminelle

Eridan M.G., à la tête d’un vaste réseau actif dans le trafic de drogue, a été condamné mardi à 14 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles au procès Encro. Abdelwahab G., numéro 2, a écopé de 17 années de prison. Au chapitre bruxellois, Erdal S., le président du Crossing Schaerbeek a écopé de 40 mois de prison, dont la moitié avec sursis.

L’organisation criminelle avait été mise au jour après le décryptage par la police des messageries Encrochat en 2020 et Sky ECC en 2021, très prisées des narcotrafiquants. Eridan M.G., à la tête d’un vaste réseau actif dans le trafic de drogue, a été condamné à 14 ans de prison Cet Albanais de 51 ans a également écopé d’une confiscation par équivalent de 20 millions d’euros.

“J’ai été à la tête d’une organisation criminelle, j’ai participé au trafic de drogue. J’ai joué et j’ai perdu”, avait reconnu le quinquagénaire dès la première audience. En janvier, le ministère public avait requis 15 ans de prison à son encontre pour avoir dirigé une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Il avait également ajouté un an pour détention d’une arme prohibée et trois ans pour la séquestration d’un autre prévenu. Soit un total de 19 ans de prison.

L’avocate du prévenu, Me Nathalie Gallant, estimait pour sa part que la peine de son client devait être la plus clémente possible puisqu’il avait collaboré avec la justice. Elle avait également rappelé qu’Eridan M.G. avait lui-même été torturé après une perte de marchandise. “Même si cela n’enlève rien à son rôle de dirigeant en Belgique, cela signifie qu’il a dû rendre des comptes à des tiers et que des personnes se trouvent au-dessus de lui”, avait-elle argué.

17 ans de prison pour le numéro 2

Abdelwahab G., numéro 2 dans un énorme dossier de trafic de stupéfiants, a écopé de 17 années de prison. Cet Algérien de 57 ans est l’un des chefs présumés d’une organisation criminelle internationale. Le tribunal a également ordonné la confiscation par équivalent de 15 millions d’euros. La peine de prison d’Abdelwahab G. est donc plus lourde que celle infligée à Eridan M.G., cerveau du dossier.

Le quinquagénaire comparaissait pour avoir importé des stupéfiants depuis l’Amérique latine et avoir géré la logistique de ce vaste réseau criminel. Lors de la dernière audience, le 7 mai, avant la délibération des juges, le prévenu avait partiellement reconnu sa culpabilité. “C’est moi qui ai amené tout ce monde ici”, avait-il concédé avant de présenter ses excuses à ses coprévenus. Celui qui se voyait footballeur professionnel a vécu sa première arrestation à 19 ans. Ensuite, ce fut la dégringolade et “40 ans de criminalité”, avait-il concédé. F

in février, le parquet fédéral avait requis une peine de 20 ans de prison à son encontre. Ses avocats avaient, eux, plaidé qu’Abdelwahab G. ne faisait qu’obéir aux ordres d’Eridan M.G. Selon la défense, il n’était qu’un “intermédiaire” dans le trafic, mettant à disposition son carnet d’adresses sans toutefois fixer les tarifs ou gérer les transports. Elle avait sollicité une peine de 10 à 15 ans de prison maximum.

Bilal I., condamné à 15 ans de prison

Bilal I., l’une des trois figures de proue du procès Encro, a lui été condamné à 15 ans de prison. Ce Bruxellois de 35 ans a été reconnu comme étant l’un des principaux dirigeants d’une organisation criminelle derrière un vaste trafic de drogue international. Le tribunal a également ordonné la confiscation par équivalent de trois millions d’euros.

L’homme est à l’origine de l’importation de grandes quantités de cocaïne depuis l’Amérique du Sud, qu’il revendait ensuite à Eridan M.G., autre dirigeant de l’organisation et cerveau de ce dossier. Le procureur avait requis à son encontre une peine de 20 ans de prison et une confiscation s’élevant à 10 millions d’euros. Cependant, pour la défense, les poursuites visant son client devaient être déclarées irrecevables. À titre subsidiaire, Me Jean-Philippe Mayence avait plaidé l’acquittement de Bilal I. Le parquet a requis l’arrestation immédiate de Bilal I., qui comparait sous bracelet électronique. La mesure a été contestée par la défense.

Le procès Encro concerne une importante organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Cent vingt-quatre prévenus, quatre entreprises et un anonyme sont jugés dans ce qui est le plus grand procès correctionnel jamais organisé en Belgique. En raison du nombre importants de prévenus, le tribunal n’a pas détaillé oralement les motivations du jugement pour chacun.

