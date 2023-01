Procès des attentats de Bruxelles : l’ordinateur analysé

Alors que le procès des attentats de Bruxelles se poursuit, aujourd’hui, l’heure était à l’analyse de l’ordinateur utilisé par les terroristes.

Il s’agit d’une pièce à conviction clé, retrouvé par des agents de Bruxelles-Proprété le 22 mars 2016. Cet après-midi, une partie du contenu était exposé aux jurés. On retrouve notamment un enregistrement audio de 16 minutes entre un kamikaze et l’un des commanditaires. Dans celui-ci, on en apprend un peu plus sur les revendications, les méthodes ou encore les questions que les terroristes se posaient et notamment concernant les recettes pour faire des explosifs.

Si le contenu est difficile à entendre, notamment pour les victimes et les proches des victimes, celui-ci a un rôle capital dans ce procès et n’a pas été encore analysé entièrement.

■ Duplex de Marine Guiet