Présidence de DéFI: Ammi, De Bock, et Rohonyhi sont les candidats acceptés

La commission électorale de DéFI a communiqué vendredi les trois candidatures retenues conformément à la procédure et aux statuts du parti pour la présidence des amarantes, à la suite de la démission de François De Smet.

Sans surprise, les membres du parti en ordre de cotisation d’ici le 30 juin sont invités à voter en faveur, soit d’Elias Ammi, président de la section DéFI de Schaerbeek, soit d’Emmanuel De Bock, chef du groupe DéFi au Parlement bruxellois sortant, soit de Sophie Rohonyi, députée fédérale sortante. Il y aura aussi une élection pour la présidence régionale wallonne de DéFI à la suite de la démission de Daniel Soudant. Ici aussi, trois candidatures ont été retenues: Amaury Alexandre, député provincial sortant de Namur; Baudouin Decharneux, vice -président du Comité permanent wallon; et Pierre Pinte, conseiller provincial en Brabant wallon.

Un congrès électif est organisé le vendredi 5 juillet, de 17 à 22 heures, et en cas de second tour, le samedi 6 juillet, de 9 à 12 heures, au siège central du parti, à Bruxelles; au siège wallon du parti, à Wavre; et au local DéFI de Namur.

La proclamation des résultats aura lieu le vendredi à l’issue des votes et sera suivie de brefs discours des candidats élus, ou le samedi 6 juillet, à l’issue des votes, en cas de second tour. Sera proclamé élu le/la candidat(e) qui aura recueilli plus de 50 % des votes favorables valablement exprimés. Si au premier tour de l’élection, aucun des candidats n’obtient pas 50%, un second tour sera organisé entre les deux premiers candidats classés à l’issue du premier tour. Les personnes nouvellement élues achèveront le mandat de leur prédécesseur, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Belga