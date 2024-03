Première réunion du groupe des sages sur le rôle de la SNCB dans la déportation

Le groupe de sages chargé par le gouvernement du suivi du rapport des Archives de l’État sur le rôle des chemins de fer belges dans les déportations pendant la Seconde guerre mondiale a tenu sa première réunion ce mercredi, dans l’enceinte du Sénat.

Fin 2023, un rapport du Centre d’Étude Guerre et Société (CegeSoma, Archives de l’État) concluait que la SNCB avait “quasi à coup sûr” reçu des paiements allemands pour la déportation de Juifs, de Tsiganes, de résistants et de travailleurs forcés. Entre 1942 et 1944, le SNCB a déporté plus de 25.000 Juifs et Tsiganes. Seulement 1.195 en reviendront vivants. Près de 190.000 travailleurs forcés et plus de 16.000 prisonniers politiques ont aussi été convoyés vers l’Est. Le groupe de douze sages organisera des auditions avec des représentants des diverses communautés concernées.

Il doit émettre pour fin novembre des recommandations au gouvernement fédéral. “Nous devons comprendre la manière dont une telle horreur peut se produire”, a exhorté la présidente du groupe des sages, l’ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme Françoise Tulkens.

“Nous devons nous demander si nous ferions la même chose aujourd’hui, si nous nous retrouvions dans une situation similaire”, a-t-elle ajouté, rappelant la montée des discours de haine et de la discrimination en Belgique comme en Europe. “Nous ne devons plus jamais accepter de telles pratiques, elles ne doivent plus jamais se répéter. Pour cela, nous devons montrer la réalité, en particulier aux jeunes générations”, a-t-elle souligné, en présence du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet et de la présidente du Sénat, Stephanie D’Hose.

Parmi les douze sages, on retrouve notamment l’ancien président du Conseil européen et ex-Premier ministre Herman Van Rompuy, l’ancienne présidente du Centre communautaire laïc juif Simone Susskind, le fondateur de l’asbl pour jeunes Bruxellois “Capital” Hassan Al Hilou, ou encore l’ancien directeur de la section belge francophone d’Amnesty International Philippe Hensmans.

Belga