Plusieurs courses à pied traverseront Bruxelles ce dimanche, la circulation perturbée

Le Brussels Airport Marathon et trois autres courses à pied traverseront Bruxelles ce dimanche 3 novembre. La mobilité sera impactée.

Quatre courses, dont trois versions du Brussels Airport Marathon, traverseront Bruxelles ce dimanche 3 novembre, précise Bruxelles Mobilité. Deux courses de courtes distances démarreront entre 08h45 et 09h sur la place des Palais. Le Brussels Half Marathon et le Brussels Marathon débuteront respectivement à 09h et à 09h45 sur la place De Brouckère. le parcours sera fermé progressivement à partir de 07h00 du matin. La réouverture complète est prévue vers 15h00. A partir de 07h00, l’autoroute A12 sera fermée en direction de Bruxelles, au niveau de l’intersection avec le Ring à Strombeek-Bever.

Les coureurs débuteront sur la partie nord de la Petite Ceinture (R20), avant de parcourir Ganshoren et Jette en direction du Parc de Laeken et du Heysel, détaille Bruxelles Mobilité. Ils traverseront le canal au niveau de Jules de Trooz pour aller au quartier du Nord. Ils retourneront ensuite sur leurs pas, et après un deuxième passage à travers Laeken, le canal sera de nouveau franchi au niveau de Van Praet. Les coureurs emprunteront ensuite la Moyenne Ceinture (R21), à travers de Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert, jusqu’au rond-point Montgomery. Ils rentreront au centre de Bruxelles via l’avenue de Tervueren, le Parc du Cinquantenaire et la rue de la Loi. Après la dernière ligne droite le long du Parc de Bruxelles, l’arrivée se fera sur la place des Palais.

Les tunnels suivants seront également fermés :

Le tunnel Reyers-Montgomery direction La Cambre

Les tunnels Botanique et Rogier direction Basilique

Le tunnel Annie Cordy dans les deux sens

Le tunnel Reyers-Centre direction Centre

Les tunnels Tervueren, Cinquantenaire et Loi direction Centre.

Les parcours détaillés du Brussels Airport Marathon sont disponibles ici

Alternatives