Pierre-Yves Jeholet à Nabil Boukili: “Si ça ne vous plait pas, vous n’êtes pas obligé de rester en Belgique”

L’ambiance était tendue dimanche sur le plateau de “Rendez-vous“, sur RTL-TVI, qui accueillait en duel le MR Pierre-Yves Jeholet et le PTB Nabil Boukili. Au moment d’aborder le sujet du port du voile et du principe de neutralité de l’Etat, le candidat libéral a été jusqu’à lancer à son adversaire: “Si ça ne vous plait pas, vous n’êtes pas obligé de rester en Belgique“.

Interrogé sur leurs positions quant au port de signes convictionnels et du voile, Pierre-Yves Jeholet a souligné que son parti était pour la neutralité de l’Etat et donc opposé au port du voile dans la fonction publique. “Le voile ne doit pas être un motif de discrimination“, a répondu Nabil Boukili, qui a noté que certains pays, comme la Grande-Bretagne, autorisent le port de signes convictionnels dans de nombreuses fonctions. Dicter aux femmes ce qu’elles doivent ou ne doivent pas porter est comparable à ce que fait l’Iran, a argué le député fédéral. “Ne venez pas nous donner des leçons ici en Belgique“, a rétorqué Pierre-Yves Jeholet, s’en prenant à son adversaire du jour. “Il y a des règles, on les respecte. Si ça ne vous plait pas, vous n’êtes pas obligé de rester en Belgique.”

“Mais quel énorme dérapage raciste“

Des propos qui ont choqué tant son interlocuteur que le présentateur du débat. “Où souhaitez-vous que je reparte, M. Jeholet?“, a demandé Nabil Boukili quelques minutes plus tard. Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a réagi peu après sur X. “Je suis scandalisé par les propos racistes de Pierre-Yves Jeholet (…) Le MR doit présenter des excuses. Le racisme n’a pas sa place en Belgique.” Le président du PS, Paul Magnette, a qualifié de “totalement inacceptables” les propos de Pierre-Yves Jeholet, “quelles que soient les divergences que l’on peut avoir“. “Mais quel énorme dérapage raciste“, a renchéri Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo. “Monsieur Jeholet, les élus belges d’origine étrangère sont bel et bien belges. On ne s’excusera pas d’être et il n’est pas question de quitter notre pays, la Belgique.”

Dans une déclaration publiée sur X, Pierre-Yves Jeholet est revenu sur l’incident, sans présenter ses excuses. Il affirme avoir été comparé au régime iranien par son contradicteur, et rejette les accusations de racisme, qui relèvent selon lui de la “mauvaise foi“. “Le vivre ensemble repose aussi sur un socle commun de droits et d’obligations. Tel est l’unique sens de mon propos qui n’est nullement une attaque personnelle contre mon contradicteur”, assure-t-il.

Belga