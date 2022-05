Peut-on se passer de poubelles publiques en rue ? “L’objectif est de rationaliser leur utilisation”

“Moins de poubelles, mais mieux”, voilà l’objectif de Bruxelles-Propreté et de la commune de Jette.

De plus en plus de communes, notamment à l’étranger, sont en train d’abandonner la mise à disposition de poubelles publiques en rue, notamment pour leur coût et les zones de dépôt qu’elles peuvent engendrer. “La question se pose aussi à Bruxelles“, affirme Etienne Cornesse, directeur communication de Bruxelles-Propreté. L’agence régionale est actuellement en charge de 3.970 corbeilles pour les voiries régionales et supracommunales sur le territoire de Bruxelles-capitale. “On peut difficilement imaginer à court terme de supprimer toutes les poubelles, mais par contre Bruxelles-Propreté est en train de rationaliser son parc de corbeilles. Diminuer dans certains endroits et en mettre dans d’autres“.

À Jette, une expérience est en cours pour réduire le nombre de poubelles sur la commune. “Ça peut paraître contre-intuitif, mais il y avait de réels problèmes et des poubelles qui étaient surtout mal placées“, explique Mounir Laarissi, échevin de la Propreté publique à Jette. “Donc ce n’est pas seulement une question de diminution, c’est aussi une question d’optimisation des poubelles. C’est surtout “mieux de poubelles” plutôt que “moins de poubelles”“.

■ Une interview d’Etienne Cornesse, directeur communication de Bruxelles-Propreté et Mounir Laarissi, échevin de la Propreté publique à Jette, au micro de Fabrice Grosfilley.