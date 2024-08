Permafungi (économie circulaire) construit sa nouvelle usine à Forest

Au total, ce sont 1.400 m2 en cours d’aménagement, ce qui fera de l’usine de Permafungi la plus grande production d’emballages biosourcés et biodégradables d’Europe.

Permafungi, entreprise en économie circulaire, construit sa nouvelle usine à Forest. “Permafungi construit sa nouvelle chaîne de production qui lui permettra d’ici quelques mois d’accroître substantiellement sa capacité de production d’emballages naturels”, dit l’entreprise dans un communiqué jeudi.

Le site servira à présent de bureaux pour l’équipe de Permafungi et de site de production pour ses mycomatériaux. “Le mycomatériau, ça signifie de la relocalisation d’emplois à Bruxelles, des opportunités d’investissement durables et bien sûr la lutte contre l’omniprésence du pétrole et du plastique et de ses dangers dans nos vies et dans la nature”, a affirmé Julien Jacquet, CEO de Permafungi. Le budget pour ce projet est de 2,5 millions d’euros.

Belga