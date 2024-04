Françoise Smets sera la nouvelle rectrice de l’UCLouvain

Avec 50,4% des voix, c’est la bruxelloise Françoise Smets qui a remporté l’élection rectorale de l’UCLouvain, à l’issue du 2e tour.

Françoise Smets vit à Bruxelles, où elle y est née il y a 50 ans. Mariée, elle est maman de trois enfants. Professeure ordinaire clinique à l’UCLouvain, et doyenne de la faculté de médecine et de médecine dentaire, elle est également docteure en médecine, docteure en sciences médicales et pédiatre, ainsi que cheffe de clinique dans le service de gastroentérologie et hépatologie pédiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc.

La nouvelle rectrice débutera son mandat dès le 1er septembre, pour une durée de 5 ans. A l’occasion du second tour, 42 000 électeurs et électrices (membres du personnel et étudiants UCLouvain) étaient invités à voter du 22 au 24 avril.

Suffrages pondérés

Le taux de participation, réparti par catégorie est le suivant : 88,86% pour le personnel académique, 51,40% pour le personnel scientifique, 66,60% pour le personnel administratif et technique et enfin 13,38% pour les étudiants.

Deux candidates étaient encore en lice, Geneviève Schamps, vice-rectrice du secteur des sciences humaines de l’UCLouvain, et Françoise Smets, doyenne de la Faculté de médecine de l’UCLouvain. Et la victoire de la Bruxelloise s’est jouée à très peu, puisqu’elles ont obtenu respectivement, 49,6% et 50,4%.

Depuis 2009, l’élection rectorale de l’UCLouvain se déroule selon le principe du suffrage universel pondéré. Pour être élue, il faut ainsi obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pondérés.

De 50% à 57%

Ce sera la première fois que l’UCLouvain aura une rectrice à sa tête. Ce seront même deux femmes à la tête de l’université et de ses 38.900 étudiants et étudiantes, avec aux côtés de la rectrice, l’administratrice générale, Alexia Autenne.

À partir du 1er septembre, quatre des cinq universités francophones du pays (ULB, ULiège, UNamur et donc UCLouvain) seront ainsi dirigées par une femme. Une première qui reflète une évolution de longue date au sein de la population étudiante universitaire, où les femmes sont majoritaires depuis une vingtaine d’années.

Leur nombre croît en outre plus vite que celui des étudiants. Selon les données du Conseil des rectrices et des recteurs francophones (Cref), les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles comptaient environ 30.000 étudiants et 31.000 étudiantes lors de l’année académique 2001-2002.

Pour l’année académique 2021-2022, elles recensaient 64.641 femmes et 48.838 hommes. En vingt ans, les femmes sont ainsi passées de 50% à 57% de la population étudiante universitaire. Les cinq universités néerlandophones du pays (KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt et VUB) sont pour leur part dirigées par des hommes.

Rédaction avec Belga – Photo : UCLouvain