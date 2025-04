Olivier Maingain dévoile le nom de son nouveau parti: lib·res

lib·res : c’est le nouveau nom du nouveau parti fondé par Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et président de DéFI pendant près de 25 ans, de 1995 à 2019.

lib·res, pour “libres et responsables”, est le nom du nouveau parti politique fondé par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain. L’ancien président de DéFI a fait cette annonce jeudi à Bruxelles en présence de son fils Fabian et de plusieurs membres du collège de sa commune bruxelloise, Delphine de Valkeneer ou encore Eric Bott et Marc Cools, ex-échevin à Uccle. Le 20 décembre dernier, Olivier Maingain avait annoncé son départ de l’ex-FDF. Depuis lors, “j’ai reçu plusieurs centaines de messages qui m’ont dit ‘ça correspond à une attente, un parti qui aura un message clair, cohérent“, a-t-il déclaré

Olivier Maingain a quitté DéFI le 20 décembre dernier. “Constatant que Mme Sophie Rohonyi s’inscrit dans la dépendance du MR en acceptant sa logique de placer les négociations bruxelloises sous le contrôle des partis nationaux, je constate qu’elle ne défend plus l’autonomie de la Région bruxelloise. En conséquence, je quitte DéFI”, avait-il déclaré.

Pas de président

Le nouveau parti sera basé sur “deux fondamentaux” : la liberté et la responsabilité, a détaillé M. Maingain. L’ancien député fédéral a présenté la charte fondatrice du parti sur laquelle les membres ont travaillé ces derniers dimanches. Le parti s’adresse tant aux fédéralistes francophones qu’aux humanistes, aux libéraux ou aux “écologistes pragmatiques”, a indiqué le fondateur.

Cette charte contient un certain nombre de propositions : l’introduction du référendum décisionnel, l’élection directe des bourgmestres, la mise en place d’un scrutin par circonscription unique, l’impartialité et la laïcité de l’Etat. En matière fiscale, lib.res propose notamment une réduction à 20% de l’Impôt des Sociétés (Isoc) avec un taux réduit à 15% pour les premiers 250.000 euros de bénéfice, afin d’aider les PME.

Lib.res entend aussi lutter contre les nationalismes. “Ne vous laissez pas impressionner par celles et ceux qui veulent entrer dans une logique de soumission“, a exhorté Olivier Maingain. Le parti est aussi opposé à la fusion des zones de police ou des CPAS bruxellois. Les couleurs du nouveau parti sont le bleu et le jaune, “les couleurs de l’Europe”. “L’Europe est un repère, une référence, un recours“, a indiqué le fondateur. “Ni langue de bois, ni promesses insensées. Agir clair et penser clair“, a-t-il conclu.

Le parti n’aura pas de président, mais quatre porte-paroles. Outre Olivier Maingain, il s’agit de Delphine De Valkeneer, Marc Cools et Brice Kotsifakos Vandenbroucke, jeune conseiller communal à Juprelle en province de Liège, âgé de 20 ans.

D’ici l’été, de premières assemblées auront lieu tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Un congrès fondateur est annoncé pour la rentrée, en septembre-octobre, a indiqué M. Maingain.