Olivier Deschacht devient le nouveau coach-adjoint des Espoirs

Olivier Deschacht va effectuer ses premiers pas dans le métier d’entraîneur de football avec l’équipe nationale belge des Espoirs (U21). Il devient l’adjoint du coach national Jacky Mathijssen. L’ancien défenseur a obtenu son diplôme d’entraîneur UEFA A en juin.

“Quand j’ai appris qu’il y avait un poste vacant d’entraîneur avec les U21, j’en ai parlé à Jacky Mathijssen. S’en est suivie une conversation fascinante sur le football, les ambitions, les objectifs et comment améliorer les joueurs. Une chose en entraînant une autre, la semaine prochaine, je serai sur le terrain avec Thomas Buffel comme entraîneur adjoint“, déclare Deschacht. Les U21 belges ont débuté la campagne pour le championnat d’Europe 2023 par deux victoires et affronteront le Kazakhstan le vendredi 8 octobre à Louvain. Quatre jours plus tard, le match contre le Danemark suivra au même endroit.

► ARTICLE // L’hommage d’Anderlecht à Olivier Deschacht : “Merci pour tout, à bientôt”

“Ceux qui me connaissent savent que je suis un gagnant et que j’ai besoin de buts“, a souligné Deschacht. “C’était avant en tant que joueur, c’est maintenant en tant qu’entraîneur. Le championnat d’Europe 2023 et les Jeux Olympiques de 2024 sont deux objectifs fantastiques. Je peux apprendre de Jacky Mathijssen qui fait jouer les U21 selon le système de Roberto Martinez. C’est extrêmement intéressant et fascinant de savoir que je peux contribuer à cela. J’ai faim, je suis ambitieux et j’espère pouvoir contribuer à ce grand projet. Aider les joueurs, les rendre meilleurs et les aider à atteindre leurs objectifs. Je veux acquérir une expérience que je pourrai utiliser plus tard en tant qu’analyste et entraîneur“.

Belga