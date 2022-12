O.C.T.A.V.E avec Aucklane, Catherine Graindorge, Ciao Kennedy et Ultra Sunn

Un nouveau numéro de votre magazine musical O.C.T.A.V.E

Cette semaine dans O.C.T.A.V.E :

– coup de kif pour le dernier son d’Aucklane, “Ghost In The Hall”

– en live et en interview Catherine Graindorge, qui revient aussi sur sa collaboration avec Iggy Pop

– focus sur le projet rock Ciao Kennedy

– et notre clip de la semaine est celui du morceau “Can You Believe It” signé par le duo Ultra Sunn.

■ Une émission présentée par Pierre Beaudot