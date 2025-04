Nouveau record de fréquentation au Jardin botanique de Meise

En 2024, le Jardin botanique de Meise a accueilli 256.540 visiteurs, ressort-il du rapport annuel publié mercredi. Il s’agit une nouvelle fois d’un chiffre record.

Ces dernières années, le Jardin botanique de Meise a battu à plusieurs reprises son propre record en termes de nombre de visiteurs. En 2019, il avait accueilli un peu plus de 183.000 curieux, en 2023, ce nombre est passé à plus de 246.000. En dix ans, les fréquentations ont presque doublé. L’un des moments forts de l’année écoulée a été l’ouverture de l'”Arche Verte”, un complexe de serres modernes où les plantes sont préservées et où des recherches sont menées. Les conditions de croissance optimales dans l’Arche ont même valu un record du monde : à la mi-août, l’un des arums géants a fleuri à une hauteur de pas moins de 3 mètres et 22,5 centimètres. Jamais auparavant un arum géant plus grand n’avait été mesuré.

► Revoir le reportage | 3,22 mètres et 112 kilos: le plus grand Arum titan du monde est à voir au Jardin botanique de Meise

Les chercheurs du jardin botanique de Meise ont décrit l’année dernière 65 nouvelles espèces de plantes et de champignons jusqu’alors inconnus de la science, indique également le rapport annuel. Il s’agit de 24 diatomées, deux hépatiques, seize champignons, trois lichens et vingt plantes à fleurs.

Belga