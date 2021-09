Monde de la nuit : les discothèques peuvent rouvrir dès minuit

Ce soir à 00h01, nous serons déjà le 01 octobre, date à laquelle le monde de la nuit pourra accueillir à nouveau des fêtards sur présentations du Covid Safe Ticket.

Les boites de nuit sont fermées depuis maintenant presque deux ans. À partir du 01 octobre, c’est-à-dire ce soir à minuit, les discothèques pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Chez Madame Moustache, dans le centre-ville, on se prépare à accueillir la première “vraie” soirée depuis plus d’un an.

“On est impatient de retrouver notre public. On a fait des transformations en fonction des normes sanitaires. L’accueil a été refaite, les vestiaire également. On a aussi embauché de nouvelle personne pour travailler sur la communication et la programmation”, détaille Maud Partouche, co-propriétaire de l’établissement de nuit festif.

■ Des informations en direct de Michel Geyer.