Molenbeek a présenté un budget de “résilience”, sans hausse du précompte ni de l’IPP

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a présenté ce vendredi un budget 2025 en équilibre, dit de “résilience”, qui sera soumis au conseil communal la semaine prochaine.

Après trois exercices déficitaires successifs (jusqu’à -11 millions en 2024), la nouvelle majorité PS-PTB-Molenbeek, “Autrement”, emmenée par le bourgmestre faisant fonction Amet Gjanaj (PS), revendique un redressement sans toucher ni au précompte immobilier ni à l’impôt des personnes physiques.

Pour atteindre cet équilibre jugé “inespéré” par l’inspection régionale, des recettes supplémentaires ciblées ont été mobilisées, notamment à travers une fiscalité plus progressive sur les grandes entités économiques.

Sont visés : les grandes surfaces (750.000 euros), les parkings privés (450.000), les grands bureaux (750.000), les panneaux publicitaires (560.000) et les logements insalubres (300.000). Le prix de certains documents administratifs sera par ailleurs indexé.

Les dépenses ordinaires s’articulent autour de priorités sociales fortes : la dotation au CPAS atteint un record de 43,7 millions d’euros (+3,1 millions), celle à la zone de police grimpe à 31,2 millions (+1 million), et les crèches publiques Olina et Molenketjes reçoivent 3,5 millions.

La cohésion sociale, portée par l’ASBL communale Move, bénéficie également d’un soutien accru. Aucun licenciement n’est annoncé.

Du côté des investissements, 6,5 millions sont prévus pour les écoles, 6 millions pour les logements communaux, et 4,7 millions pour les voiries – notamment rue Osseghem et avenue du Scheutbos – sous réserve de subsides régionaux. L’extension de l’école n°10 (3,4 millions) et la rénovation de l’école n°1 figurent aussi parmi les priorités.

La commune appelle enfin les gouvernements régional et fédéral à mieux soutenir les pouvoirs locaux, en révisant notamment la norme de financement de la police (KUL) et en augmentant leur participation au revenu d’intégration sociale.

Belga