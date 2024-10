Météo : une nébulosité abondante, avec de la pluie l’après-midi

Le ciel s’ennuagera rapidement par le sud-ouest ce samedi et, l’après-midi, une zone de pluie traversera le territoire à partir de la France. Les maxima seront compris entre 12 ou 14 degrés à Bruxelles, sous un vent faible à modéré qui virera au secteur sud.

Ce soir et cette nuit, alors que les précipitations quitteront progressivement le pays par le sud-est, une nouvelle et faible zone de pluie et d’averses arrivera par le littoral.

Demain, le temps sera souvent ensoleillé avec la présence de nuages élevés. L’après-midi, des champs de nuages se développeront. Le temps sera généralement sec. En fin de journée, on retrouvera davantage d’éclaircies. Les maxima oscilleront entre 10 et 12 degrés. Le vent sera généralement modéré, devenant ensuite plus faible.

La semaine prochaine, le temps sera relativement doux mais avec des passages nuageux fréquents parfois porteurs de quelques précipitations mais aussi des moments secs avec quelques éclaircies. En milieu de semaine, les maxima avoisineront les 20 degrés.

Belga – Photo : Belga