Météo : une matinée au sec avant le retour de la pluie dans l’après-midi

Le ciel sera généralement très nuageux, mardi matin, mais le temps restera souvent sec, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Au cours de l’après­-midi, les périodes de pluie devraient arriver plus ou moins intensément.

Les maxima fluctueront entre 20 et 24°C, 22°C à Bruxelles. Ce soir, l’IRM attend principalement des périodes de pluie sur le nord et au sud, plutôt quelques averses (orageuses) locales. Cette nuit, les précipitations deviendront plus intenses et le risque d’orages augmentera, notamment dans la moitié sud du pays. Les minima varieront entre 12 et 16°C.

Mercredi, le temps sera très nuageux. Par moments, les précipitations pourront être assez intenses. Des orages seront également possibles. En fin de journée, une amélioration des conditions météorologiques aura lieu sur la moitié nord­-ouest du pays. Les maxima seront de l’ordre de 17 ou 18°C dans le centre.

Jeudi, le temps sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs de quelques averses localement. Les maxima seront entre 15 et 19°C,.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “bonne” ce mardi et deviendra “assez bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo: Belga