Météo : une journée sèche partagée entre nuages et éclaircies

Entre éclaircies et nuages cumuliformes, ce mercredi devrait être sec, et cela continuera durant les prochains jours.

La matinée brumeuse de ce mercredi laissera sa place à une journée partagée entre éclaircies et nuages cumuliformes, selon l’Institut royal météorologique. La température pourrait encore atteindre 17° dans le centre du pays. Ce soir et cette nuit, il fera tout aussi sec et calme, avec des éclaircies, mais une température de 7°.

Jeudi, après une matinée fraîche et brumeuse, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d’altitude vers l’ouest, et une température maximale de 19°.

Le temps devrait encore rester sec vendredi, mais des nuages élevés, puis moyens, deviendront plus denses depuis l’ouest avec l’approche d’une perturbation atlantique. La température devrait atteindre 19°.

M.D. avec IRM – Photo : Belga