Météo : un week-end instable entre averses et éclaircies

Samedi, le temps sera très variable avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux qui donneront des averses, parfois sous forme de giboulées. Celles- ci deviendront de plus en plus fréquentes au fil des heures et pourront par ailleurs s’accompagner de coups de tonnerre, indique l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima s’échelonneront entre 8 à 9 degrés à Bruxelles. Le vent d’ouest forcira pour devenir modéré à assez fort dans les terres. Les rafales seront souvent comprises entre 50 à 60 km/ h ou isolément plus sous une forte averse.

Samedi soir et cette nuit, après une accalmie temporaire, de nouvelles giboulées depuis la mer du Nord. Les minima s’étendront de 0 à 7 degrés, selon l’IRM.

Dimanche sera caractérisé par le maintien du ciel changeant avec des giboulées. Maxima de 4 à 10 degrés.

Le début de semaine prochaine sera sec avec assez bien de soleil lundi, mais un peu plus de nuages mardi et mercredi et un risque de précipitations qui augmente. Les maxima remonteront entre 10 et 12 degrés en plaine.

Belga – Photo : Belga