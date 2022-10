Météo : un temps sec et doux, avant le retour du mauvais temps

Que nous réserve la météo des prochaines heures ?

Ce dimanche, la capitale s’est réveillée sous un temps couvert mais sec. Dès la fin de la matinée, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois nombreux. Des averses ne sont pas à exclure en fin d’après-midi et en soirée principalement. Les maxima sont très doux, de 21 degrés à Bruxelles : “un complexe dépressionnaire positionné au nord-ouest de la Péninsule Ibérique nous envoie de l’air maritime très doux“, explique l’Institut Royal Météorologique, “Différentes perturbations et lignes d’averses voyagent entre le nord-ouest de l’Espagne, le Golfe de Gascogne et l’ouest de la France, elles finiront par atteindre notre pays ce dimanche et en début de semaine prochaine“.

Ce soir et cette nuit, il fera très nuageux, avec des averses parfois intenses et un risque d’orages localement. Le temps se fera plus calme en cours de nuit, même si quelques averses moins intenses resteront possibles par endroits. Les minima seront de 16 degrés à Bruxelles. Facee à l’avertissement de mauvais temps, le SPF Intérieur a également activé son numéro 1722.

La qualité de l’air est ‘très bonne’ ce dimanche, selon les indications de Bruxelles Environnement.

Ce lundi

Lundi, nous devrions connaître un temps assez variable et venteux, avec des averses parfois soutenues et orageuses. Les températures resteront douces, avec des maxima compris entre 16 et 18 degrés dans la capitale. Le vent sera, lui, modéré à assez fort, de secteur sud-ouest.

La qualité de l’air devrait être ‘bonne’ selon les prévisions de Bruxelles Environnement.

ArBr – Photo : Belga (illustration)