Météo : un temps sec, alternant entre nuages et éclaircies

Ce mardi matin, le ciel bruxellois sera partiellement nuageux mais les nuages se disloqueront rapidement pour laisser place au soleil. En fin d’après-midi, ils referont leur apparition, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans la capitale, les températures atteindront jusqu’à 19 degrés. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur nord à nord­-est.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps sera calme. Le ciel restera partiellement nuageux sur le sud­-est du pays, mais il se dégagera sur les autres régions. Les minima seront compris entre 6 et 13 degrés, sous un vent généralement faible qui soufflera de direction variable ou de secteur nord à nord­-est.

Mercredi et les jours suivants, le temps restera le plus souvent sec avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux parfois plus nombreux.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “bonne” ce mardi et deviendra “assez bonne” les prochains jours, annonce Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

▶ Encore plus d’informations sur L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région

A.V. et Belga – Photo : Belga