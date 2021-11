Météo : retour d’un temps plus sec ce dimanche

La journée de dimanche débutera sous un ciel chargé avec des périodes de pluie, selon les prévisions de l’IRM. Assez rapidement, le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies depuis la Côte. En Ardenne, les nuages bas resteront assez nombreux et pourront d’ailleurs parfois réduire la visibilité. Dans l’après-midi, quelques petites averses ou un peu de bruine seront toujours possibles dans l’est du pays. Les maxima seront compris entre 6 et 12 degrés. Après le passage de cette zone de pluie, le vent virera à l’ouest/nord-ouest partout tout en restant modéré dans l’intérieur du pays et assez fort à fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Cette nuit, les dernières petites averses disparaîtront et le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les températures descendront vers des valeurs de 1 ou 2 degrés dans certaines vallées de l’Ardenne et 9 degrés à la mer.

Belga