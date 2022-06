Marie Dupont devient la première femme bâtonnière du barreau de Bruxelles

L’avocate de 44 ans a été élue avec 61% des voix. Il n’y aura donc pas de second tour.

Deux autres personnes s’étaient présentées face à Marie Dupont : Benoît Lemal et Isabelle Ekierman. Marie Dupont occupera le rôle de vice-bâtonnière à partir du mois de septembre, et ce durant deux années. “On se consacre plus spécifiquement aux stagiaires. On forme un tandem avec le bâtonnier en fonction. Ce sera Emmanuel Plasschaert avec qui je pense qu’on va pouvoir faire du bon travail et se placer dans la continuité“, explique Marie Dupont. Elle deviendra ensuite bâtonnière du barreau de Bruxelles.

Être un trait d’union

“J’ai envie être un lien, un trait d’union entre les différentes générations d’avocats, entre les différents types d’avocats, mais aussi entre le barreau et l’extérieur“, explique la nouvelle bâtonnière. Si les femmes peuvent accéder au barreau depuis 100 ans, soit 1922, Marie Dupont devient la première femme à occuper ce poste à Bruxelles, côté francophone.

Marie Dupont a débuté sa vie professionnelle comme esthéticienne avant de se lancer dans des études de droit en parallèle et d’entrer au barreau à l’âge de 27 ans. Cette Bruxelloise est donc au barreau de Bruxelles depuis 17 ans et est donc la plus jeune des candidats au bâtonnat.