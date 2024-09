Lutte contre l’isolement des personnes âgées : les bénévoles de la Croix-Rouge offrent des fleurs

A l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, ce 1er octobre, une mobilisation de coeur s’organise à Bruxelles : “Nous sommes tous les voisins d’une personne seule”. C’est autour de cette idée que la Croix-Rouge et le réseau SamenToujours unissent leurs forces pour lutter contre l’isolement des seniors.

Le sentiment de solitude chez les personnes âgées est une réalité qui ne fait que s’aggraver, notamment à Bruxelles où d’ici 2030, on comptera plus de 200 000 seniors. Pour répondre à ce défi social, les bénévoles de la Croix-Rouge invitent à un geste simple mais puissant : offrir une fleur et un moment de votre temps à une personne âgée isolée. Au-delà d’une action symbolique, c’est tout un lien social qui se tisse. “L’isolement des personnes âgées est un enjeu de santé publique, aussi préoccupant que le tabagisme ou l’obésité. Mais il est encore possible d’y remédier ensemble”, affirme la Croix-Rouge de Belgique.

En 2023, les bénévoles de l’organisation ont effectué plus de 5 700 visites individuelles à domicile auprès de personnes de plus de 60 ans et sont allés à la rencontre de 220 résidents de maisons de repos. De plus, 148 personnes ont été accompagnées individuellement pour une aide numérique : les bénévoles apprennent à utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone pour mieux communiquer avec la famille et les amis notamment.

Entre le 1er et le 3 octobre, ils sillonneront plusieurs quartiers de Bruxelles afin de distribuer des fleurs et de sensibiliser le public. Voici le programme :

Forest : 1er octobre, 9h

Woluwe-Saint-Pierre, Square de Stockel : 1er octobre, fin de matinée

Schaerbeek, Place Verbokeven : 1er octobre, 17h

Ixelles, Place Flagey : 2 octobre, en matinée (en collaboration avec une école)

Evere, Vestiboutique Croix-Rouge, Place de la Paix : 2 octobre, après-midi

Evere, Festival « Festi-Ages : quand les vieux et vieilles s’en mêlent », quartier du home Roger Decamps : 3 octobre, après-midi

E.D – Photo : Croix-Rouge Belgique