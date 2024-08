L’Union s’impose face au Beerschot et se rassure

L’ Union Saint-Gilloise a obtenu sa première victoire de la saison vendredi soir, en s’imposant face au Beerschot 3-1 lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Les Saint-Gillois l’ont emporté grâce à des buts de Dennis Eckert Ayensa (2e), de Kevin Mac Allister (42e) et de Cameron Puertas (83e). Charly Keita (48e) a réduit l’écart.

Dennis Eckert Ayensa a ouvert le score en tout début de rencontre pour l’Union (2e) après une erreur de Brian Plat, qui a offert le ballon à Mohammed Fuseini, qui l’a ensuite glissé à Eckert Ayensa, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but laissé vide par Davor Matijas, le gardien croate du Beerschot. Le deuxième but a été inscrit peu de temps avant la mi-temps, grâce à Mac Allister, qui a repris un corner parfaitement donné par Alessio Castro-Montes d’une tête piquée (42e).

En deuxième période, le Beerschot est revenu dans la rencontre avec l’aide involontaire d’Anthony Moris (48e), le gardien luxembourgeois ratant totalement son arrêt sur une frappe de Charly Keita, qui redonnait espoir aux ‘Rats’. L’Union a ensuite plié la rencontre dans les dix dernières minutes de jeu via Cameron Puertas, qui a conclu parfaitement une action collective des ‘Unionistes’ (84e). Avec cette victoire, l’Union Saint-Gilloise prend la tête au classement avec 4 points, en attendant les résultats d’Anderlecht, Westerlo, l’Antwerp et Gand, tous à trois points. La deuxième journée de Jupiler Pro League se poursuivra samedi avec trois rencontres: Malines/Westerlo (16h00), Louvain/Genk (18h15) et Saint-Trond/Charleroi (20h45).

