L’UCLouvain veut lutter contre l’isolement des étudiants pendant la période du blocus

De nombreuses actions et initiatives sont mises en place cette année sur le campus de Woluwe-Saint-Lambert, pour accompagner au mieux la communauté étudiante.

Les 35.000 étudiants de l’UCLouvain profitent de leurs derniers jours de cours avant de s’attaquer à leur traditionnel blocus. Une période difficile pour certains, et pour y remédier les Facultés et étudiants ont mis en place plusieurs initiatives originales. L’objectif est de briser l’isolement des étudiants et de leur offrir un soutien moral.

Un “blocus pack” sera distribué par le Kot Santé ce vendredi 10 décembre sur inscription. Ils contiendront des recettes, des conseils sport, goodies et collations, et pour certains, des bons cadeaux.

Le 18 décembre, un calendrier de l’Avent sera mis en ligne. Il reprendra des astuces et conseils pour le blocus. C’est une initiative de la Cellule de développement pédagogique de l’UCLouvain à Bruxelles Woluwe.

Ne plus se sentir seul durant le blocus

La bibliothèque virtuelle fera son retour cette année. Il s’agit d’un canal sur Teams qui donne accès à plusieurs espaces virtuels : une salle d’étude silencieuse, une salle de détente, des conseils en méthodologie, des sessions de questions/réponses, et même un espace challenge (avec des cadeaux à gagner en réalisant différents petits défis). Un moyen d’étudier chez soi, mais en compagnie d’autres étudiants. Autre succès de l’an dernier : le projet de parrainage entre étudiant sera reconduit. Le but : créer des binômes entre les étudiants en Bac 1 et les autres années.

Il sera cependant toujours possible de travailler sur le campus, des salles d’études seront ouvertes, tous les jours de la semaine de 7h50 à 23h.

M.D. – Photo : Belga/Benoit Doppagne