L’IRM émet un avertissement jaune concernant la chaleur dans la capitale aujourd’hui

L’Institut royal météorologique (IRM) maintient un avertissement orange mercredi pour la chaleur dans les provinces de Liège, du Luxembourg et du Limbourg.

Aujourd’hui, la chaleur concernera encore la plupart des régions et sera même encore plus prononcée que la veille sur l’est avec des maxima de 33 à 37°C, voire ponctuellement jusqu’à 38°C. Le centre bénéficiera déjà d’une baisse de quelques degrés avec des maxima de 29 à 34°C, tandis que l’air plus frais affluant sur l’ouest du pays y limitera les températures entre 22 et 29°C. En bord de mer les températures ne dépasseront plus 22 ou 23°C.

La journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions mais, ensuite, les nuages déjà présents à la côte gagneront du terrain sur l’ouest du pays, et atteindront plus tard aussi le centre. Dans le courant de l’après-midi, des averses toucheront la région côtière et pourraient y prendre un caractère orageux.

Sur l’est du territoire, l’IRM prévoit le développement de cellules orageuses isolées mais pouvant être très intenses avec de fortes bourrasques de vent, des précipitations abondantes et des grêlons.

Le vent sera d’abord faible de direction variable ou de secteur sud à sud-ouest sur l’est. Ensuite, un flux d’ouest à nord-ouest s’établira à partir de la côte. En s’enfonçant dans les terres, il gagnera en force avec un vent alors temporairement modéré à assez fort et des rafales de 50 à 70 km/ h (voire localement plus sur l’est).

Un avertissement orange pour la chaleur demeure donc d’actualité pour les provinces de Liège, du Luxembourg et du Limbourg. Un avertissement jaune est en vigueur pour les provinces de Namur, du Hainaut, des Brabants wallon et flamand, d’Anvers et la région bruxelloise.

Belga