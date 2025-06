L’inflation progresse et s’établit à 2,15% au mois de juin

L’inflation a progressé au mois de juin, s’établissant à 2,15%, contre 2,01% en mai, a indiqué vendredi l’office belge de statistiques Statbel.

Il s’agit de la première hausse en cinq mois, même si l’inflation reste inférieure à son niveau d’avril (2,55%).

Sur la base de l’indice santé, l’inflation reste stable, à 2,37%. L’indice santé lissé s’élevait en juin à 132,36 points. En outre, l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établit à 2,63% en juin, contre 2,59% le mois dernier. L’indice des prix à la consommation a quant à lui progressé de 0,47 point, soit de 0,35%.

Les principales hausses de prix enregistrées en juin concernent les villages de vacances et campings, la viande, les loyers privés, les chambres d’hôtel, les appareils ménagers et réparations, les restaurants et cafés, les boissons non alcoolisées et les fruits. L’électricité a, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice, l’inflation se situant à 11,4%, contre 16,0% le mois dernier.

Plus globalement, pour l’énergie, l’inflation s’est établie à -1,75% en juin, contre -1,10% en mai et 0,95% en avril.

Belga