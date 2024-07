Formation fédérale : les partis de l’Arizona se réuniront mardi pour envisager la suite

endemain, il fera rapport au Roi et pourrait quitter le Palais en tant que formateur. Une partie des regards se tourne vers Vooruit: les socialistes flamands se laisseront-ils convaincre de franchir le pas de l'”Arizona”?

Depuis les élections, le président de la N-VA essaie de mettre sur pied cette coalition qui rassemblerait, outre les nationalistes flamands, le MR, les Engagés, Vooruit et le CD&V. Le 12 juin, il a été désigné informateur par le chef de l’Etat. Sa mission a été prolongée le 19 juin. Le 26 juin, aux yeux des Engagés et de Vooruit, il était encore trop tôt pour passer à la phase de formation. Bart De Wever a donc été fait préformateur.

Depuis lors, des réunions d’information associant les cinq partis ont eu lieu: sur la situation financière et budgétaire de la Belgique, sur l’énergie et la Défense ou encore sur les soins de santé. Le préformateur a également mené des entretiens bilatéraux. Ce lundi, c’était au tour des Engagés.

Le premier test aura lieu mardi, vraisemblablement dans l’après-midi. Les cinq partis se réuniront non plus pour s’informer mais pour discuter de la suite des opérations. Quelques balises doivent être posées, notamment sur le maintien d’une norme de croissance conséquente dans les soins de santé -un point qui tient à coeur non seulement à Vooruit mais aussi aux Engagés et au CD&V-, en matière de pouvoir d’achat ou de répartition équitable des efforts financiers. Les socialistes n’ont jamais caché qu’ils voulaient faire contribuer les plus gros patrimoines.

Vooruit tiendra un Bureau politique après la réunion. Ce n’est qu’à son terme que l’on saura si Bart De Wever peut se rendre chez le Roi avec un rapport permettant de passer à la phase de formation du gouvernement fédéral.

Belga – Photo : Belga/Jonas Roosens

