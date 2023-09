les Diables Rouges s’impose largement grâce à leurs (ex) Anderlechtois

La Belgique a remporté une large victoire (5-0) face à l’Estonie dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, mardi à Bruxelles. Après une prestation en demi-teinte malgré trois points conquis en Azerbaïdjan samedi (0-1), les Diables Rouges ont gagné les faveurs du public avec ce succès retentissant.

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roue. Sur le coup de coin consécutif à une récupération haute, Vertonghen s’est offert le luxe d’ouvrir la marque de la tête (4e) pour fêter sa 150e apparition sous le maillot des Diables Rouges. “L’objectif, c’était de gagner le match, c’était l’objectif“, a d’abord expliqué Vertonghen. “Après, j’ai marqué un but, 5-0, la clean sheet, le 150e match… C’était une soirée parfaite“, s’est-il réjoui en revenant sur les moments forts de la rencontre.

Trossard ensuite s’est faufilé entre les défenseurs estoniens pour décocher une frappe pure, croisée, qui est allée se loger dans la lucarne (2-0, 18e). Sur une approximation défensive, Anier a fait trembler le stade ainsi que la barre d’une reprise (24e), mais la Belgique profitait de l’audace estonienne pour orchestrer ses contres. L’inspiration manquait aux visiteurs, bien qu’ils aient sollicité deux sorties de Casteels (34e et 36e). Les combinaisons dans les petits espaces sur jeu arrêté ont rarement abouti pour la Belgique, et c’est dans la profondeur qu’il affectionne que Lukaku, servi par Mangala, s’est lancé pour creuser l’écart (3-0, 56e). Pas rassasié, il a fait usage de toute sa palette dans la foulée: en tête de surface, ‘Big Rom’ a pivoté avant d’enrouler, du droit, hors de portée du gardien (4-0, 58e). Tedesco en a profité pour faire tourner son effectif. Openda (69e) et Lukebakio (85e) ont chacun eu leur moment, mais c’est De Ketelaere qui a scellé le score final après un festival avec Doku le long de la ligne de fond (5-0, 88e).

À titre personnel, Jérémy Doku avait à cœur de signer une bonne performance et d’honorer la confiance que lui a accordée Domenico Tedesco en le titularisant. “Je voulais montrer que je méritais ma place. Je pense que je l’ai fait aujourd’hui, même si on peut toujours faire mieux. Je voulais marquer un but, mais faire marquer et être important pour l’équipe c’est important aussi“, a-t-il souligné, en référence à son assist pour le dernier but de De Ketelaere.

La Belgique fait un pas vers la qualification dans le groupe F, puisqu’elle compte désormais 7 points d’avance sur la Suède, battue par l’Autriche (1-3), alors qu’il ne reste que trois matches à jouer.

Avec Belga, Photo : belga : Virginie Lefour