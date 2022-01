Les CPAS bruxellois font face à une explosion de demandes

Le CPAS voit une explosion des demandes d’aides sociales. Parmi les personnes en détresse, il y a un nouveau profil : des travailleurs de la classe moyenne.

C’est une conséquence de l’augmentation des prix de l’énergie : le CPAS de la commune de Saint-Josse a de plus en plus de dossiers à traiter. Le coût de la vie devient trop important pour de nombreux Bruxellois, y compris ceux issus de la classe moyenne. Il devient, pour certaines personnes, de plus en plus difficile de payer le loyer et les factures de gaz et électricité.

Il y a tellement de demandes que ces dossiers, habituellement traités par le service de médiation de dettes, sont aujourd’hui transférés aux assistants sociaux d’autres services.

Le cas de Saint-Josse n’est pas isolé, la majorité des CPAS bruxellois est aussi concernée par ce phénomène.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Nicolas Scheenaerts, François-Xavier De Bels et Stéphanie Mira