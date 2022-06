Les corneilles qui éventrent les poubelles : Molenbeek envisage d’adopter un système de poubelles rigides

La commune de Watermael-Boitsfort a déjà adopté les poubelles rigides il y a plusieurs années.

Après les renards, ce sont les corneilles qui s’en prennent aux sacs poubelles. La problématique est bien connue en Région bruxelloise et notamment à Molenbeek. La commune est consciente des nuisances et envisage d’adopter un système de poubelles rigides.

“J’avais l’intention avec mes équipes d’aborder la problématique des sacs éventrés parce que nous avons beaucoup de plaintes des Molenbeekois. Nous ne pouvons pas juste nous contenter de ramasser les déchets. Une des pistes de solution est de travailler avec des poubelles en dur. Et on voudrait faire avec Bruxelles-Propreté une campagne de sensibilisation pour que les Molenbeekois utilisent plus de sacs orange alimentaires“, explique Garcia Fernandez (MR).

L’exemple de Boitsfort

Molenbeek n’est pas un cas isolé, toutes les communes bruxelloises sont concernées. La commune de Watermael Boitsfort était en première ligne mais en 2018, elle a décidé d’opter pour les poubelles en dur et depuis un an c’est même obligatoire.

“On a obligé les habitants d’utiliser des poubelles rigides chaque fois qu’ils avaient assez d’espace pour les stocker. Et on observe qu’il y a beaucoup moins de nuisances, les sacs sont beaucoup moins éclatés sur le trottoir. Il y avait à Boitsfort une coordination entre les corneilles qui attaquent les sacs et puis les renards qui passent après et qui éparpillent partout. On voit que, depuis cette obligation, il y a moins de déchets sur les trottoirs”, Cathy Clerbaux, échevine de la propreté publique (Ecolo).

Molenbeek a prévu un comité de pilotage le 27 juin où ce thème sera abordé.

■ Un reportage de Samia Er-Rami, Camille Dequecker et Stéphanie Mira