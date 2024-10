Les consommateurs souhaitent une meilleure diversité de l’offre locale de commerces

A l’approche des élections, Comeos, Unizo et l’UCM appellent les prochains élus à mettre en place une politique commerciale favorable aux commerçants, indépendants et professions libérales.

Un consommateur sur trois estime que la politique locale de leur commune ou ville pourrait prendre plus d’initiatives pour rendre le shopping plus agréable, rapporte samedi une étude de la fédération professionnelle du commerce Comeos ainsi que des organisations Unizo et UCM.

Aux yeux des quelque 3.100 consommateurs interrogés, la demande pour une meilleure diversité de l’offre représente la principale préoccupation (72%). Elle devance le besoin de parkings suffisants (49%) et l’envie de plus d’animations et d’événements (30%). Le niveau de pouvoir local est proche des citoyens mais aussi des commerçants, et peut donc prendre des initiatives avec un impact rapide, considèrent Comeos et l’UCM.

“Faire du shopping doit être une expérience, et les autorités locales jouent un rôle clé. Veiller à proposer une diversité d’enseignes grandes et petites, éviter les frustrations liées au trafic et au stationnement, prendre des initiatives pour créer de l’ambiance et assurer une communication claire et attrayante tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Une ville où il fait bon faire du shopping, qui est accessible et qui offre une riche variété de produits, est une ville prospère”, estiment les organisations.

Elles soulignent qu’une bonne politique locale est indispensable pour rendre les centres-villes attractifs. Six sondés sur dix préfèrent d’ailleurs encore faire leurs achats en magasin, tandis que 36% optent pour une combinaison de shopping en ligne et en magasin. Seuls 4% privilégient exclusivement les achats sur internet, ajoute l’étude. Plusieurs milliers de commerçants dans tout le pays mettront à l’honneur leurs clients ces samedi et dimanche à l’occasion du “Week-end du client”.

L’événement veut mettre en lumière “le rôle crucial du secteur du commerce et des services”.

Belga