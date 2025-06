Le taux d’emploi en recul en Région bruxelloise

Le taux d’emploi des 20-64 ans atteint désormais 61,9% au premier trimestre 2025 dans la région-capitale, ressort-il de l’Enquête sur les forces de travail (EFT) publiée par Statbel, l’office belge de statistique.

La Région de Bruxelles-Capitale se distingue des autres régions du pays par une baisse continue de son taux d’emploi depuis le troisième trimestre 2024.

Le taux d’emploi à Bruxelles était encore de 63,8% au quatrième trimestre et de 65,4% au troisième trimestre 2024. Il y a un an, au premier trimestre 2024, il s’élevait à 63,3%. Dans les autres régions, le taux d’emploi apparaît plus stable, à 66,8% au premier trimestre 2025 en Wallonie (contre 66,3% au quatrième trimestre 2024 et 66,2% au premier trimestre 2024) et 77,9% en Flandre (contre 78,2% au quatrième trimestre 2024 et 76,7% au premier trimestre 2024).

Le taux d’emploi des 20-64 ans pour l’ensemble de la Belgique était de 72,6% au premier trimestre 2025 alors que la Belgique s’est fixé un objectif de taux d’emploi de 80% en 2029. Plus de 60% des 55-64 ans sont en emploi (60,4%), constate Eurostat, mais l’écart avec le taux d’emploi des 20-54 ans (76,2%) reste grand.

Belga