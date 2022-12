Le projet de l’harmonica géant en hommage à Toots Thielemans n’a pas son permis

L’œuvre d’une hauteur de plus de 7 mètres devait servir de repère pour l’une des entrées de la future station de métro de la ligne 3, actuellement en construction. Le permis refusé, la STIB va devoir changer ses plans.

La Région et la Ville de Bruxelles ont refusé de délivrer le permis à la STIB pour son projet de construction d’un harmonica géant – près de 725 kilos (400 pour l’oeuvre et 325 pour la structure portante) et plus de sept mètres de haut – suspendu sur la façade du numéro 63 du boulevard du Midi, soit l’une des entrées de la future station de métro Toots Thielemans, rapporte la RTBF.

La commission de concertation justifie ce refus pour des raisons de sécurité, “en cas de chute de l’objet, l’auvent en béton ne semble pas suffisamment résistant pour supporter un tel poids”. Son ancrage engendrerait “un risque majeur pour la sécurité tant du bâtiment que des usagers de la voie publique“.

La Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) avait déjà rendu un avis défavorable en août dernier concernant ce projet : “Sans jugement sur la valeur artistique de l’installation projetée, la CRMS s’interroge sur l’opportunité de la placer à cet endroit du boulevard du Midi, dans un environnement urbain déjà très encombré.”

La STIB va donc devoir étudier d’autres options, comme l’installation de cette oeuvre hommage à l’artiste bruxellois Toots Thielemans, aujourd’hui décédé, au sol et non plus accrochée en façade.

La rédaction – Photo : Stib