Le nouveau pont de l’avenue Hector Henneau a été placé cette nuit : le ring rouvert 3 heures plus tôt que prévu

Le Ring de Bruxelles à Zaventem a été rouvert dimanche à 11 heures, soit 3 heures plus tôt que prévu. Le nouveau pont de l’avenue Hector Henneau à Zaventem, qui surplombe le ring de Bruxelles, a été installé avec succès. Une “prouesse technique”, selon l’organisation réalise qui les travaux.

Une centaine de spectateurs ont assisté au placement du nouveau pont de l’avenue Hector Henneau à Zaventem, samedi soir. Il mesure 106 mètres de long sur 26 mètres de large et pèse près de 2.000 tonnes.

De l’endroit où il a été assemblé, juste à côté du ring de Bruxelles, il a été placé sous le pont existant. Par la suite, le colosse a été tourné d’un quart, pour venir se coucher parallèlement au pont déjà présent.

L’opération a commencé vers 20h00 samedi. Le placement a duré environ deux heures. Il s’agissait en suite, durant la nuit, lever le pont pour pouvoir être mis à niveau avec le pont existant.

Comme l’ouvrage pèse près de 2.000 tonnes, cela représente un travail de plusieurs heures. Pour permettre aux travaux de se dérouler en toute sécurité, le ring de Bruxelles à Zaventem a été complètement fermé à la circulation dans les deux sens à partir de 20h00 samedi. L’autoroute ne devait rouvrir que dimanche à 14h00. Finalement, il a rouvert trois heures plus tôt.

“Des techniques innovantes”

“L’entrepreneur avait d’abord estimé qu’il faudrait plus de 38 heures pour mener à bien les travaux“, a expliqué Marijn Struyf. “Mais grâce à des techniques innovantes, ils ont pu limiter la durée à 17 heures, afin que les nuisances restent les plus limitées possibles.“

Le pont de l’avenue Hector Henneau date des années 70 et devait être remplacé d’urgence. La chaussée n’était pas non plus suffisamment sécurisée pour les cyclistes et les piétons. Le nouveau pont disposera d’une piste cyclable distincte, de bandes réservées aux bus et d’un trottoir. Un passage vert est également prévu afin de permettre aussi aux animaux de traverser. Au total, le pont aura une largeur de 44 mètres, soit plus du double de la largeur de 16,5 mètres de l’ancien pont.

Les travaux ont été réalisés en différentes phases depuis avril 2021. La première moitié du pont a été mise en place fin juin 2022. L’ancien pont a été démoli quelques mois plus tard. Avec l’installation de la deuxième section du pont, un nouveau pas important a été franchi. L’ensemble de l’ouvrage devrait être opérationnel à l’été 2024.

L’ensemble du projet coûte environ 38 millions d’euros.

