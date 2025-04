Le nombre de chômeurs a augmenté en un an surtout à Bruxelles et en Flandre

Plus de 302.000 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ont perçu une allocation en mars 2025, soit une hausse de 2,1% par rapport à la même période l’an dernier. Cette augmentation a été plus particulièrement perceptible en Flandre (+4,1%) et en Région bruxelloise (+3,2%), alors que la Wallonie a connu une très légère baisse (-0,2%) sur base annuelle, note mardi l’Office national de l’Emploi (Onem).

La hausse du chômage a été plus importante chez les hommes (+3,1%) que chez les femmes (+0,8%), signale l’organisme fédéral. Dans les catégories d’âge, les plus jeunes (moins de 25 ans) sont les plus touchés, avec une hausse de 6,2%, alors que le nombre de chômeurs de 60 ans et plus diminue de 4,1%.

Le nombre de bénéficiaires du chômage complet depuis moins d’un an a grimpé de 5,4% par rapport à mars 2024, alors que ceux dont la durée est comprise entre un an et moins de deux années ont vu leur nombre augmenter de 8,7% sur base annuelle. Par contre, le nombre de chômeurs indemnisés demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans a chuté de 3% sur la même période. Ils représentent encore plus de 40% de l’ensemble des chômeurs indemnisés demandeurs d’emploi, indique l’Onem.

L’organisme fédéral pointe que les allocations d’interruption versées dans le cadre des régimes de crédit-temps, d’interruption de carrière et des congés thématiques, ont grimpé de 0,8% en mars 2025, par rapport à douze mois auparavant. Les allocations pour des congés thématiques (congé parental, assistance médicale, aidants-proches…) représentent toujours la majorité des demandes (51,2%) et sont par ailleurs en augmentation, principalement en raison d’une hausse du congé parental. Suivent les allocations pour un crédit-temps (36%) et pour une interruption de carrière (12,8%), deux catégories en baisse sur base annuelle. Deux tiers d’entre elles concernent un aménagement de fin de carrière.

Belga