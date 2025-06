Le MR demande un rapport sur l’influence des Frères musulmans en Belgique

Le MR appelle le gouvernement fédéral à dresser un rapport détaillé sur l’influence des Frères musulmans en Belgique, à l’image de ce qui a été réalisé par l’Etat français, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué à l’issue d’un Conseil du parti. Ce rapport parlait notamment de “cinq communes bruxelloises confisquées”.

Dans le rapport français, la Belgique est désignée comme un “carrefour de la mouvance frériste”. Une série d’activistes et d’associations sont visés, de même que cinq communes bruxelloises (dont Molenbeek et Saint-Josse), car elles présenteraient les “caractéristiques de territoires confisqués, où le contrôle des islamistes sur la population apparaît presque complet “.

Un rapport belge permettra d’identifier les vulnérabilités du système et d’adopter les mesures préventives adaptées, estime le MR. “Cette demande s’inscrit dans une démarche de transparence démocratique et de protection de l’État de droit. Le Mouvement Réformateur réaffirme qu’il s’agit d’identifier et de contrer les tentatives d’instrumentalisation politique de la religion à des fins antidémocratiques, dont les musulmans sont les principales victimes“, a-t-il souligné.

Avec Belga – Photo Belga