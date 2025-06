Le leasing vélo est en augmentation mais reste un phénomène limité

Actuellement, 166.796 vélos font l’objet d’un leasing en Belgique. Environ un tiers d’entre eux (52.278) ont été ajoutés au parc leasing au cours de l’année 2024.

La popularité du leasing de vélos est en augmentation en Belgique, selon une étude de marché menée par la fédération de la mobilité Traxio. Cette popularité croissante s’explique en partie par l’essor des vélos électriques: près de deux vélos de leasing sur trois sont électriques. Parmi ceux-ci, les vélos électriques des segments urbain ou trekking se taillent la part du lion puisqu’ils représentent 54,21% des vélos en leasing en 2024.

A noter que 15% des vélos de leasing sont des vélos de course ou de gravel. Le speed pedelec reste stable autour des 13% (12,68). Le vélo longtail et le vélo cargo concernent 5,32% des vélos de leasing, le VTT électrique 3,41%. S’il a de plus en plus la cote, le leasing vélo reste cependant un phénomène de niche. Seulement 1,91% de la population active y a recours, alors que 14,7% des travailleurs disposent d’une voiture de société.

Traxio y voit un “potentiel de croissance”. “Nous ne sommes qu’au début de ce que le leasing de vélos pourrait représenter pour la mobilité belge”, affirme Filip Rylant, porte-parole de Traxio, dans un communiqué. “Une étude montre que le Belge enfourche souvent son vélo, surtout en Flandre. Cette tendance ouvre de nombreuses perspectives au leasing de vélos car cette formule est tout aussi intéressante pour les indépendants que pour les travailleurs et les fonctionnaires qui recourent au plan cafétéria ou tout autre formule de leasing par le biais de l’employeur”.

Belga