Le guichet électronique régional IRISbox a enregistré 102.000 nouveaux utilisateurs en 2022

Le guichet électronique IRISbox permet d’effectuer des démarches administratives en ligne.

En ce début d’année, l’heure est au bilan, pour le guichet électronique régional IRISbox : en 2022, la plateforme a attiré 491.813 utilisateurs, dont 102.556 nouveaux, indique ce lundi le cabinet du ministre bruxellois de la Simplification administrative, Bernard Clerfayt (DéFI). Au total, ces utilisateurs ont effectué plus de 719.000 démarches administratives : “les formalités les plus plébiscitées sont la composition de ménage, le certificat de résidence principale et l’acte de naissance“, précise le ministre.

► Article | Plateforme IRISbox : 720.000 demandes effectuées en 2021, un record (12/01/2022)

Parmi les utilisateurs, on retrouve toutes les tranches d’âge, nous rapporte-t-on, même si les 25-34 ans et les 35-44 ans sont les plus représentés (23% chacun).

L’objectif, lors du lancement d’IRISbox il y a quelques anbnées, était de réduire l’affluence dans les services administratifs bruxellois, et d’accélérer les démarches et les délais de délivrance : “afin de continuer à simplifier la vie des Bruxellois, la plateforme s’enrichit chaque année de nouvelles démarches. En 2022, plusieurs formalités ont été ajoutées : demande de primes Bruxell’Air ou Rénolution, obtention d’un nouveau modèle d’extrait de casier judiciaire ou encore demande d’autorisation d’occuper temporairement la voirie (Jette)“, explique le cabinet régional, “En 2023, il sera possible d’inscrire des baux locatifs, d’effectuer des demandes d’accès aux bornes électriques ou de soumettre une demande de renseignements urbanistiques“.

ArBr – Photo : Belga (illustration)