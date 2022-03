Le grand nettoyage des tunnels du Quartier Nord a débuté

Les passages piétonniers des tunnels Prairie-Place du Nord, Gineste et Brabant-Passage Rogier sont concernés. La circulation routière n’est pas impactée.

La grande opération de lifting des tunnels du Quartier Nord annoncée par la commune de Saint-Josse a débuté ce lundi matin. La phase initiale concerne la première travée du Tunnel Prairie-Place du Nord pour s’étendre progressivement aux Tunnels Gineste et Brabant-Passage Rogier. En plus du nettoyage et de la mise en peinture, des travaux d’éclairage sont également prévus.

L’ensemble des travaux de toutes les travées s’étendra par phases, de la fin du mois de mars au début du mois de décembre.

Voici les tunnels concernés :





” Nous voulons que ces tunnels qui sont la propriété d’Infrabel soient plus sûrs. En l’absence de réaction du gestionnaire, nous retroussons nos manches et nous agissons au niveau communal pour nos habitants. Ces tunnels sont une réalité qui balafre le paysage urbain, mais nous devons faire avec en offrant plus de sécurité à celles et ceux qui doivent les emprunter tous les jours. Nettoyage, mise en peinture, éclairage… Tout cela contribue à la dynamique positive que nous voulons faire émerger dans le quartier Nord.”, commente le bourgmestre Emir Kir.

Une porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure a réagi auprès de Belga. “Infrabel est, au même titre que la commune de Saint-Josse, une victime des comportements inciviques et ne peut pas être tenue pour seule responsable de la dégradation des tunnels. Infrabel est propriétaire de plus de 10.000 ouvrages d’art en Belgique. Cela représente plusieurs milliers de kilomètres de murs que nous entretenons de la manière la plus adéquate possible, en tenant compte des budgets mis à notre disposition. Dans le contexte budgétaire actuel, les moyens financiers mis à la disposition d’Infrabel doivent être alloués là où ils sont les plus nécessaires, car un euro investi dans le nettoyage des graffitis, c’est un euro de moins mis à la disposition de l’entretien du réseau ferroviaire, de sa sécurisation et de son développement“.

Rédaction – Photo : Commune de Saint-Josse