Le futur “statut d’artiste” dénoncé : “La réouverture des salles ne résoudra pas les inégalités”

Alors que le secteur culturel reprend petit à petit, notamment avec l’introduction du Covid Safe Ticket, le Mouvement des Étudiant.es Travailleur.euses des Arts en Lutte (Métal) s’interroge sur l’avenir des jeunes travailleurs et travailleuses qui risquent de pâtir d’un marché culturel “bondé”.

Les théâtres, salles de spectacle et de concert, cinémas et autres lieux culturels rouvrent peu à peu leurs portes à un plus large public suite à la levée de certaines mesures sanitaires et l’entrée en vigueur du prochain Covid Safe Ticket. Cependant, ces réouvertures ne permettent pas à tous les travailleurs du secteur de retrouver un emploi et un salaire décent, s’inquiète le Mouvement des Étudiant.es Travailleur.euses des Arts en Lutte (Métal), dans un communiqué distribué à la sortie de plusieurs lieux culturels cette semaine.

“La crise sanitaire n’a fait qu’accentuer des inégalités structurelles au sein du secteur, inégalités que la réouverture des salles ne résoudra pas”, dit le collectif. “Les jeunes sortant.e.s, les petites compagnies, les travailleur.se.s sans “statut d’artiste” voient se profiler devant elles.eux un bouchon qui durera plusieurs années, un marché culturel bondé où la concurrence fera rage encore plus violemment qu’avant“.

Le Métal demande donc qu’une réflexion soit menée pour une “éthique dans les programmations” culturelles, “une justice sociale dans les pratiques” et une protection des travailleurs les plus précaires. Le mouvement indique également son opposition à la nouvelle réforme de la protection sociale d’intermittence, sur le “statut d’artiste”. “La proposition actuelle, sous couvert de certaines améliorations, présente de gros reculs sociaux (notamment le durcissement drastique des conditions de renouvellement) et alarme de nombreux.se.s acteur.rice.s du secteur”, dit le Métal dans son communiqué.

Il demande finalement une mobilisation des acteurs de la culture et du public pour que “nos droits sociaux soient accessibles au plu grand nombre”.

Gr.I. – Photo : Métal