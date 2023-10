Le fédéral va payer 1.500 nouvelles places d’accueil à Bruxelles via une convention

C’est l’annonce de Karine Lalieux, ministre fédérale en charge de l’Aide sociale, des Pensions et de Beliris.

1.500 places d’accueil pour demandeurs d’asile seront financées à Bruxelles par le fédéral, a indiqué ce matin Karine Lalieux, ministre en charge des Pensions et de Beliris au gouvernement fédéral au micro de Bonjour Bruxelles. “Le gouvernement fédéral prend ses responsabilités. 34.000 places d’accueil pour des demandeurs d’asile et 150 millions sont réservé à l’augmentation des places des demandeurs d’asile. Bruxelles acceuille beaucoup de précarité et le fédéral va payer entre 1.500 et 2.000 places à Bruxelles via une convention“.

La ministre invite par ailleurs la Flandre et la Wallonie à accueillir également leur part de demandeurs d’asile.

T.D.